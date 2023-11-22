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Музеи и выставки Культура

В церковно-историческом музее открылись залы истории Самарской епархии

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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21 ноября при поддержке Фонда президентских грантов в Самарском епархиальном церковно-историческом музее открылись два новых зала: зал истории Самарской епархии с экспозицией, посвящённой социально-патриотической деятельности с 1941 года по настоящее время и мемориальная часть — келия митрополита Иоанна (Снычёва), который почти четверть века возглавлял Самарскую кафедру.

Фото: автора

Красная полоса ткани отделяет посетителей от новых помещений музея. За ней — уникальные исторические артефакты, документы, личные вещи священнослужителей, их награды и воспоминания. Митрополит Сергий и Ольга Суркова, основатель и попечитель музея, торжественно открывают новые залы, перерезая ленту.

Экспозиция повествует, как в разные периоды менялась Самарская епархия. На входе — погружение в годы Великой Отечественной войны, здесь посетителя встречают священнослужители, боровшиеся с фашизмом на передовой. Их портреты запечатлены на баннере во всю стену, фоном для которого служит Псалом 90 Псалтыря.

"Россияне верили в бога на генетическом уровне даже в условиях атеистического государства. Мамы благословляли сыновей на войну, вшивали в их одежду крестики и именно Псалом 90", — говорит Ольга Радченко, директор музея.

Здесь представлена ряса отца Константина (Сибряева) из Новокуйбышевска, увешанная наградами. Он прошел всю войну и после ее окончания посвятил себя богу.

Далее в экспозиции представлены послевоенные 50-60 годы. Посетитель может ознакомиться с биографиями владык Самарской епархии тех времен, а также узнать больше о загадочном стоянии Зои в доме на ул. Чкалова.

В 60-80 годы епархию возглавлял владыка Иоанн (Снычев). За это время кардинально изменилось положение Русской православной церкви: от гонений на верующих страна перешла к открытию новых храмов. Здесь посетитель может увидеть личные вещи владыки Иоанна и погрузиться в воспоминания прихожан тех лет.

Самый большой и современный раздел экспозиции — служение владыки Сергия, который более 30 лет возглавляет самарскую епархию. В этой части представлены почетные грамоты и медали, а также научные сборники. Больше информации можно узнать, воспользовавшись сенсорной панелью в зале.

Далее посетитель погружается в быт священнослужителя — мемориальная часть представлена кельей митрополита Санкт-Петербургской епархии Иоанна (Снычева), который почти четверть века занимал Самарскую кафедру. В уникальном помещении воссозданы детали смиренной жизни митрополита: святой уголок с иконами, в котором он молился, книжный шкаф, сделанный своими руками, фисгармония.

"Митрополит — это высокий сан, но при этом хозяин кельи соблюдал скромность во всем. Например, спал на металлической кровати. Он великолепно исполнял службы, прекрасно музицировал и писал ноты", — говорит директор музея.

"Состоялось это событие благодаря тому, что мы выиграли грант Фонда президентских грантов, на эти деньги закупили оборудование и создали экспозицию. Открытие новых залов даст возможность приобщить жителей и гостей города Самары, подрастающего поколения к подлинной отечественной истории, культуре и традиции. Очень важна патриотическая направленность в работе с молодежью, так как сейчас пытаются переписать результаты и ход Великой Отечественной войны", — поделилась Ольга Радченко.

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