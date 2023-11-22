Жительница Самарской области обирала пользователей сервиса по поиску попутчиков

В Самарской области вынесли приговор 45-летней женщине, которую признали виновной в краже денег пользователей сервиса по поиску попутчиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2022-2023 гг. местная жительница, будучи в сговоре с неизвестным, генерировала в чат-боте мессенджера ссылки на фишинговые сайты и создавала поездки в приложении для поиска попутчиков. Потом она требовала предоплату. Чтобы внести эти деньги, жертвы проходили по ссылкам и заполняли реквизиты своих банковских карт. Однако в итоге с их счетов списывались все деньги. Так, четверо жителей Татарстана и Чувашии потеряли более 30 тыс. рублей.
Женщина полностью признала вину и возместила ущерб. Суд назначил ей штраф 120 тыс. рублей.
Последние комментарии
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Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
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Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...