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Суды Происшествия

Жительница Самарской области обирала пользователей сервиса по поиску попутчиков

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области вынесли приговор 45-летней женщине, которую признали виновной в краже денег пользователей сервиса по поиску попутчиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2022-2023 гг. местная жительница, будучи в сговоре с неизвестным, генерировала в чат-боте мессенджера ссылки на фишинговые сайты и создавала поездки в приложении для поиска попутчиков. Потом она требовала предоплату. Чтобы внести эти деньги, жертвы проходили по ссылкам и заполняли реквизиты своих банковских карт. Однако в итоге с их счетов списывались все деньги. Так, четверо жителей Татарстана и Чувашии потеряли более 30 тыс. рублей.

Женщина полностью признала вину и возместила ущерб. Суд назначил ей штраф 120 тыс. рублей.

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