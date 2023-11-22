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Ежегодный форум "Мой бизнес-63. Точки опоры": регистрация открыта

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В декабре в Самарской области вновь состоится традиционный предпринимательский форум "Мой бизнес-63". Центральной темой на этот раз станет обсуждение точек опоры - участники и эксперты решат, как региональному бизнесу развиваться и расти, используя все имеющиеся ресурсы. Событие пройдет благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Малый бизнес, который имеет гибкие возможности перестройки, переориентирования, может и должен стать драйвером развития нашей экономики", - отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.

В первый день участники форума вместе с федеральными экспертами обсудят глобальные тренды в бизнесе, маркетинг будущего, эффективные цифровые инструменты. Желающие также смогут услышать реальные истории самарского бизнеса от известных предпринимателей региона. Бизнесмены расскажут о том, какие идеи и решения стали наиболее успешными и позволили укрепить их позиции на рынке. В финале дня состоится подведение итогов и награждение победителей регионального этапа Национальной  премии "Бизнес-Успех".

"Площадка форума ежегодно предоставляет нам возможность встретиться с бизнесом, обсудить то, что их волнует здесь и сейчас. Предприниматели же, в свою очередь, могут задать свои вопросы представителям власти, получить новые знания от приглашенных экспертов, наладить деловые контакты и получить вдохновение на следующий год успешной работы. Приглашаем бизнес-сообщество Самарской области к активному участию в нашем традиционном форуме "Мой бизнес-63", - обратился к предпринимателям министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Мастер-классы по маркировке рекламы, управлению, продажам и сервису, цифровому мышлению, а также традиционная встреча "Женщина в бизнесе" - предприниматели могут стать участниками любого события форума.

Мероприятия форума будут интересны всем: индивидуальным предпринимателям, самозанятым, инвесторам, экспортерам, топ-менеджерам и собственникам компаний, заинтересованным в успешном развитии своих проектов.

Форум пройдет с 7 по 11 декабря на двух площадках: в региональном центре "Мой бизнес" (ул. Молодогвардейская, 211) и в HolidayHall Samara (ул. Алексея Толстого, 99). Организатором события выступает областное минэкономразвития.

Заявку на участие можно подать уже сейчас по ссылке: forum.mybiz63.ru.

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