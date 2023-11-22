Двое тольяттинцев получили сроки за попытку подзаработать на наркотиках

В Тольятти двум местным жителям вынесли приговоры за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В конце 2022 г. мужчины договорились с неизвестным о работе "закладчиками". В январе 2023 г. они забрали из условленного места более 300 г запрещенного вещества. Наркотик тольяттинцы планировали разложить по тайникам, но попались полицейским.
В итоге суд приговорил одного из них к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, а другого - к 11 годам.
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