Двое тольяттинцев получили сроки за попытку подзаработать на наркотиках

В Тольятти двум местным жителям вынесли приговоры за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В конце 2022 г. мужчины договорились с неизвестным о работе "закладчиками". В январе 2023 г. они забрали из условленного места более 300 г запрещенного вещества. Наркотик тольяттинцы планировали разложить по тайникам, но попались полицейским.

В итоге суд приговорил одного из них к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, а другого - к 11 годам.