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Театр Культура

Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу "Севильский цирюльник"

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представление (12+) пройдет в Самарском театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича 26 ноября.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

"Севильский цирюльник" — это лучшая из комических опер Джоаккино Россини, сюжет и музыка которой наполнены остроумием и блеском. Она была написана по мотивам комедии Бомарше "Севильский цирюльник или Тщетная предосторожность".

Ловкий и умный цирюльник Фигаро с острыми ножницами и таким же острым языком изобретает множество уловок и рискованных трюков, которые позволяют двоим влюбленным — пылкому графу Альмавиве и смелой Розине — достичь желаемой цели прямо под носом ее опекуна, доктора Бартоло, задумавшего жениться на собственной воспитаннице ради денег.

Дирижер спектакля — Андрей Данилов.

Режиссер-постановщик — Михаил Панджавидзе.

Художник-постановщик — Александр Костюченко.

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