Самарский академический театр оперы и балета приглашает на оперу "Севильский цирюльник"

Представление (12+) пройдет в Самарском театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича 26 ноября.
"Севильский цирюльник" — это лучшая из комических опер Джоаккино Россини, сюжет и музыка которой наполнены остроумием и блеском. Она была написана по мотивам комедии Бомарше "Севильский цирюльник или Тщетная предосторожность".
Ловкий и умный цирюльник Фигаро с острыми ножницами и таким же острым языком изобретает множество уловок и рискованных трюков, которые позволяют двоим влюбленным — пылкому графу Альмавиве и смелой Розине — достичь желаемой цели прямо под носом ее опекуна, доктора Бартоло, задумавшего жениться на собственной воспитаннице ради денег.
Дирижер спектакля — Андрей Данилов.
Режиссер-постановщик — Михаил Панджавидзе.
Художник-постановщик — Александр Костюченко.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.