Инвестиции резидентов ОЭЗ за 3 квартала 2023 года стали рекордными

Общий объем инвестиций резидентов особой экономической зоны "Тольятти" в свои предприятия за 3 квартала 2023 года составил почти 9 млрд рублей. Это рекордный показатель за все время деятельности флагманской инвестиционной площадки Самарской области. Наиболее активно инвестировали резиденты с проектами в сфере фармацевтики, переработки газов и пищевых производств.

По итогам прошлого года она попала в тройку лучших ОЭЗ в стране по инвестиционной привлекательности. Резидентами ОЭЗ являются 35 компаний, 16 предприятий уже запущены в работу.

"Мы создали условия и здесь — в Тольятти, в Особой экономической зоне. Появляются новые производства, новые рабочие места. В конечном счете это повышение уровня благосостояния людей. И значит, мы решаем главную задачу, которую ставят перед нами граждане нашей страны, проживающие на территории Самарской области, и ставит Президент", — отмечал ранее губернатор Дмитрий Азаров.

По информации областного минэкономразвития, за годы функционирования ОЭЗ объем инвестиций резидентов превысил 30,4 млрд рублей.

"Привлекая в ОЭЗ инвесторов с проектами в сфере пищевой промышленности, металлообработки, фармацевтики, производства упаковки и переработки газов, мы в первую очередь стремимся диверсифицировать экономику Тольятти. Это и было основной целью создания инвестиционной площадки, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Сегодня мы ведем переговоры еще с несколькими компаниями о размещении производств в ОЭЗ. Условия, созданные здесь для инвесторов, делают площадку очень востребованной. В связи с этим мы ведем активную работу по созданию третьей очереди особой экономической зоны".

Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций. Условия для развития малого и среднего бизнеса в Самарской области создаются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".