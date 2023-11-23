"Т Плюс" определила лучшего специалиста по охране труда

В Самаре завершились соревнования профессионального мастерства "Т Плюс" — "Лучший специалист по охране труда 2023 года". Победителем стала главный специалист по охране труда Пермского филиала Татьяна Вшивкова.
В ходе соревнований Татьяна преодолела 5 этапов оценки умений и навыков, набрав 247,8 баллов из 290 возможных. В тройку лидеров также вошли Милена Порошина (Свердловский филиал) и Нина Игноватова (Самарский филиал). Двое лучших специалистов по охране труда будут представлять компанию "Т Плюс" на Всероссийских соревнованиях профмастерства в Москве.
Специалисты по охране труда являются одними из важнейших экспертов на энергопроизводстве. От их эффективной работы по профилактике нарушений правил безопасности и совершенствованию трудовых процессов во многом зависит жизнь и здоровье персонала предприятия.
"В компании уделяется повышенное внимание безопасности труда сотрудников. Радует, что участники нынешнего конкурса показали высокие результаты, улучшив средний балл по целому ряду показателей по сравнению с прошлыми соревнованиями", — отметил заместитель главного судьи — руководитель направления отдела производственного обучения ПАО "Т Плюс" Вячеслав Страхов.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!