"Т Плюс" определила лучшего специалиста по охране труда

В Самаре завершились соревнования профессионального мастерства "Т Плюс" — "Лучший специалист по охране труда 2023 года". Победителем стала главный специалист по охране труда Пермского филиала Татьяна Вшивкова.

В ходе соревнований Татьяна преодолела 5 этапов оценки умений и навыков, набрав 247,8 баллов из 290 возможных. В тройку лидеров также вошли Милена Порошина (Свердловский филиал) и Нина Игноватова (Самарский филиал). Двое лучших специалистов по охране труда будут представлять компанию "Т Плюс" на Всероссийских соревнованиях профмастерства в Москве.

Специалисты по охране труда являются одними из важнейших экспертов на энергопроизводстве. От их эффективной работы по профилактике нарушений правил безопасности и совершенствованию трудовых процессов во многом зависит жизнь и здоровье персонала предприятия.

"В компании уделяется повышенное внимание безопасности труда сотрудников. Радует, что участники нынешнего конкурса показали высокие результаты, улучшив средний балл по целому ряду показателей по сравнению с прошлыми соревнованиями", — отметил заместитель главного судьи — руководитель направления отдела производственного обучения ПАО "Т Плюс" Вячеслав Страхов.