Глава Тольятти Николай Ренц заявил о штрафах для подрядчика за плохую уборку дорог

В четверг, 23 ноября, глава автограда Николай Ренц написал в соцсетях, что с утра он проехал по улицам города. Градоначальник констатировал, что состояние дорог не соответствует нормативному, хотя и отметил улучшения по сравнению с прошлым днем.

"В целом считаю, что работа подрядчика по содержанию улично-дорожной сети крайне неудовлетворительна и не соответствует условиям нашего контракта. Количество техники, обещанной и реально вышедшей на дороги города, не соответствует необходимым объемам работы. Безусловно, за срыв работ подрядная организация понесет серьезные финансовые потери в виде штрафов. Это также не останется без внимания городской прокуратуры: будет возбуждено административное дело по невыполнению нормативов и правил содержания улично-дорожной сети и тоже будут штрафы", - заявил Николай Ренц.

Он отметил, что работа продолжается, и поблагодарил водителей-механизаторов за труд. Кроме того, Николай Ренц также призвал горожан навести порядок в своих дворах, поскольку "погодные условия, давайте признаем, установились совершенно аномальные: больше месячной нормы осадков выпало у нас в городе за минувшие три дня". Также он сообщил, что детсадам дано распоряжение - организовать объединенные группы, если из-за погодных условий родители не могут вовремя забрать детей.

Дороги в Тольятти обслуживает компания "Автодоринжиниринг". По информации сайта госзакупок, в этом году разыгрывался этап контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Тольятти с 1 октября 2023 г. по 31 декабря 2025 года. Начальная цена контракта составляла 966,5 млн рублей.