В Самарской области легковушка съехала в кювет на трассе Клявлино — Шентала

В четверг, 23 ноября, произошло ДТП на дороге Клявлино — Шентала. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".
В 1:44 на 5 км дороги водитель Lada Kalina не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.
На месте аварии работали пожарные-спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада "скорой помощи".
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!