В Самарской области легковушка съехала в кювет на трассе Клявлино — Шентала

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 23 ноября, произошло ДТП на дороге Клявлино — Шентала. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".