Тольяттинец под видом полицейского отобрал телефоны у троих детей

В Тольятти отправили под стражу 43-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, тольяттинец обманул троих несовершеннолетних на детской площадке парка культуры и отдыха Комсомольского района. Он представил полицейским, забрал телефоны у детей якобы для проверки и скрылся.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с причинением значительного ущерба").
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.