Мокрый снег и облака: самарские синоптики составили прогноз погоды на выходные

Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни, с 24 по 27 ноября.
В пятницу днем, 24 ноября, в Самаре будет облачно и снежно. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха -3…-5 °C.
25 числа в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер южный, юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -4…-9 °C, в дневные -3…+2 °C.
В воскресенье, 26 ноября, в регионе сохранится облачная погода, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха -3…+2 °C
В начале рабочей недели, 27 числа, в губернии по-прежнему будет облачно, местами - небольшие и умеренные осадки. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °C, днем -2…+3 °C.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻