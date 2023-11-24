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Общество

Мокрый снег и облака: самарские синоптики составили прогноз погоды на выходные

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Приволжского УГМС составили краткосрочный прогноз погоды на ближайшие дни, с 24 по 27 ноября.

В пятницу днем, 24 ноября, в Самаре будет облачно и снежно. Ветер южный, 7…12 м/с. Температура воздуха -3…-5 °C.

25 числа в Самарской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер южный, юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы -4…-9 °C, в дневные -3…+2 °C.

В воскресенье, 26 ноября, в регионе сохранится облачная погода, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха -3…+2 °C

В начале рабочей недели, 27 числа, в губернии по-прежнему будет облачно, местами - небольшие и умеренные осадки. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °C, днем -2…+3 °C.

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