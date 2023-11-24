Ликвидирован пожар на ул. Степана Разина в Самаре

В четверг, 23 ноября, в 23:24 был ликвидирован пожар на ул. Степана Разина, 140 в Самаре. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС России.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 21:52. Прибывшие на место вызова огнеборцы установили, что там горит кровля двухэтажного нежилого дома на площади 100 кв. м.

На тушение были направлены 43 человека и 11 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 23:24 на площади 120 кв. м.

В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.