Региональная трасса у Сызрани перекрыта из-за метели

В пятницу, 24 ноября, в связи с ухудшением погодных условий, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, с 9:30 проезд закрыт на автодороге "Обход г. Сызрань" с 0 по 33 км.

Время окончания ограничения движения будет сообщено дополнительно. Проезд экстренных служб будет обеспечен.

Просим водителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов, сообщает ГКП СО "АСАДО".