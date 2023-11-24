Из-за погоды остановлена навигация на Волге в Самаре

В связи со сложными гидрометеорологическими условиями и плохой видимостью с 10:00 24 ноября временно остановлено движение судов по маршруту Самара — Рождествено.

Актуальные новости по навигации можно уточнить на сайте и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221.

Будьте внимательны при планировании поездки