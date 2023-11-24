Из-за погоды остановлена навигация на Волге в Самаре

В связи со сложными гидрометеорологическими условиями и плохой видимостью с 10:00 24 ноября временно остановлено движение судов по маршруту Самара — Рождествено.
Актуальные новости по навигации можно уточнить на сайте и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221.
Будьте внимательны при планировании поездки
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻