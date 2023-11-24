Еще одна региональная трасса в Самарской области перекрыта для фур и "маршруток"

В пятницу, 24 ноября, с 9:30 введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке 23 - 47 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-228 "Сызрань- Саратов- Волгоград" в пределах Ульяновской области в связи с ухудшением погодных условий (сильный снег, усиление ветра до 20 м/с, метель).
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам. Водителей, находящихся в пути, просим выбрать место для остановки и ночлега, либо выбрать альтернативные пути объезда.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻