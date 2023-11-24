Женщина и ребенок погибли в Самаре от отравления газом

В четверг, 23 ноября, в Самаре два человека погибли от отравления газом. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
Трагедия произошла в доме на ул. Гайдара. Предположительно, произошла утечка из газовой колонки. Погибли 53-летняя женщина и шестилетний ребенок.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек").
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!