Жителя Норильска задержали в Самарской области с "синтетикой"

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Норильска. Его подозревают в наркопреступлении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В ноябре полицейские проводили в Отрадном оперативно-профилактическое мероприятие — сидели в засаде в лесу. Они заметили мужчину, который вел себя странно — заглядывал под камни и озирался. Также они заметили признаки наркотического опьянения у гулявшего по лесу, но пройти медосвидетельствование мужчина отказался.
За отказ на него составили административный материал (и позже оштрафовали на 4 тыс. руб.), а потом при досмотре нашли пакетик с N-метилэфедрон. Задержанный сказал, что приобрел синтетический наркотик для себя.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.