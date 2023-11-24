Жителя Норильска задержали в Самарской области с "синтетикой"

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Норильска. Его подозревают в наркопреступлении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В ноябре полицейские проводили в Отрадном оперативно-профилактическое мероприятие — сидели в засаде в лесу. Они заметили мужчину, который вел себя странно — заглядывал под камни и озирался. Также они заметили признаки наркотического опьянения у гулявшего по лесу, но пройти медосвидетельствование мужчина отказался.

За отказ на него составили административный материал (и позже оштрафовали на 4 тыс. руб.), а потом при досмотре нашли пакетик с N-метилэфедрон. Задержанный сказал, что приобрел синтетический наркотик для себя.