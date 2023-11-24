Самарские таможенники нашли партию санкционных груш

Сотрудники Самарской таможни остановили партию незаконных груш, сообщает ведомство.
В МАПП "Маштаково" таможенники остановили грузовики, в которых было 36 тонн санкционных польских груш. Груз следовал из Польши в Казахстан через Россию. Там часть груза перемаркировывали и через пару дней ввозили обратно.
В отношении водителей возбудили административные дела по ст. 16.3 КоАП России ("Нарушение запретов и ограничений"). Товар изъяли и передали Россельхознадзору.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.