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Происшествия

Самарские таможенники нашли партию санкционных груш

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни остановили партию незаконных груш, сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

В МАПП "Маштаково" таможенники остановили грузовики, в которых было 36 тонн санкционных польских груш. Груз следовал из Польши в Казахстан через Россию. Там часть груза перемаркировывали и через пару дней ввозили обратно.

В отношении водителей возбудили административные дела по ст. 16.3 КоАП России ("Нарушение запретов и ограничений"). Товар изъяли и передали Россельхознадзору.

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