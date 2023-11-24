Самарские таможенники нашли партию санкционных груш

Сотрудники Самарской таможни остановили партию незаконных груш, сообщает ведомство.

В МАПП "Маштаково" таможенники остановили грузовики, в которых было 36 тонн санкционных польских груш. Груз следовал из Польши в Казахстан через Россию. Там часть груза перемаркировывали и через пару дней ввозили обратно.

В отношении водителей возбудили административные дела по ст. 16.3 КоАП России ("Нарушение запретов и ограничений"). Товар изъяли и передали Россельхознадзору.