В Самаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча

В субботу, 25 ноября, в день футбольного матча "Крылья Советов" — "Локомотив" в Самаре усилят работу общественного транспорта.
После окончания матча дополнительные трамваи № 11 и 12 будут ждать зрителей на конечной остановке "Самара Арена".
Усилят и работу автобусов. К остановке "Улица Алма-Атинская" подадут дополнительные автобусы № 1, 67, 34, 41, следующие в сторону пр. Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы № 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻