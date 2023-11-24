В Самаре усилят работу общественного транспорта в день футбольного матча

В субботу, 25 ноября, в день футбольного матча "Крылья Советов" — "Локомотив" в Самаре усилят работу общественного транспорта.

После окончания матча дополнительные трамваи № 11 и 12 будут ждать зрителей на конечной остановке "Самара Арена".

Усилят и работу автобусов. К остановке "Улица Алма-Атинская" подадут дополнительные автобусы № 1, 67, 34, 41, следующие в сторону пр. Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы № 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.