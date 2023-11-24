В Самаре планируют освоить "реновацию" старых трамваев

Старые чешские трамвайные вагоны "Татра", которым по 40-50 лет, могут получить новый облик в результате глубокой реконструкции. Подробности проекта рассказал "КП-Самара" директор Трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов.

Суть "реновации" заключается в том, что от старых "Татр", чей возраст приближается к полувековому юбилею, оставят "вечную" платформу и колесные тележки, а на них "нарастят" полностью новый кузов с современным салоном, электроникой, системой управления и необходимыми атрибутами общественного транспорта нынешнего дня: кондиционеры, USB-разъемы и т. д.

"Конечно, это будет не новый современный низкопольный трамвай, но это быстрый и бюджетный способ обновления состояния трамвайного парка. Такой реконструированный вагон обходится примерно втрое дешевле покупки нового трамвая", — пояснил Михаил Ефремов.

Ранее сообщалось, что самарское ТТУ выбирает предприятие, которое займется такой реконструкцией вагонов. Выбор был между белорусским "Белкоммунмашем" и екатеринбургским "Уралтрансмашем". На данный момент, по информации издания, контракт заключен с белорусами, но в планах ТТУ — локализовать обновление трамваев в Самаре.

"Мы смонтировали у себя платформы с колесными тележками от двух вагонов и отправили их в Минск. Там на них будут ставить новый кузов со всей "начинкой". Поскольку это первый такой опыт — посмотрим, как на БКМ сумеют адаптировать новый кузов к старой основе. Когда все технологии будут отработаны, мы планируем уже не отправлять старые вагоны в Минск, а весь процесс наладить в Самаре, на базе Северного трамвайного депо", — рассказал Михаил Ефремов.

Как пояснил директор ТТУ, контракт с белорусским производителем на реновацию пробной партии вагонов заключен до 31 марта 2024 года. Соответственно, к этому сроку "возрожденные" "Татры" с кузовами от БКМ должны прибыть в Самару.

Также до конца 2023 года "Белкоммунмаш" должен поставить в самарское ТТУ в общей сложности 12 новых низкопольных вагонов БКМ. Пять из них уже прибыли в Самару и начинали работать на маршрутах 20 и 20к, но один из вагонов загорелся во время эксплуатации и вряд ли теперь подлежит восстановлению.

В причинах возгорания разбирается комиссия, в которую входят представители как самарского ТТУ, так и завода-производителя, а также дилера, осуществляющего поставку трамваев.

"На нынешний момент каких-то определенных выводов еще нет. Ждем результатов экспертизы", — сообщил директор ТТУ Михаил Ефремов.

Еще 45 новых трехсекционных трамваев планируется поставить в Самару в рамках концессионного соглашения. Концессионеры также обязуются отремонтировать трамвайные пути в Самаре.