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ДТП Происшествия

В предстоящие выходные дни в Самарском регионе пройдут профилактические рейды Госавтоинспекции

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в рейдовых мероприятиях, направленных на выявление водителей, допускающих грубые правонарушения. С приближением выходных дней они традиционно выходят на усиленный режим несения службы.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 24 по 26 ноября текущего года, сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут целенаправленные рейды.

Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения. Помимо этого, особое внимание сотрудники полиции уделят автомобилистам, допускающим выезды на встречные полосы движения, превышающие скоростной режим, нарушающие правила маневрирования и т. д.

Региональная Госавтоинспекция призывает водителей, склонных к "нетрезвым" поездкам всерьез задуматься над своими поступками! Статья 12.8 КоАП РФ - одна из самых жестких в законодательстве и предусматривает лишение прав на срок 1,5-2 года вместе со штрафом 30 тыс. рублей.

"Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и  культуру дорожного поведения", - сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

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