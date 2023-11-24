10-балльные пробки накрыли Самару в пятницу вечером

В пятницу, 24 ноября, в шестом часу вечера поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре 10-балльный уровень автомобильных пробок. Большинство дорог города окрасились в красный цвет.
В старой части города движение было затруднено почти по все длине ул. Фрунзе по направлению к мосту через реку Самара, а также на улицах Льва Толстого, Красноармейской, Вилоновской, Братьев Коростелевых, Арцыбушевской, Буянова и на участках других дорог.
В пробках стояли улицы Чкалова, Полевая, Мичурина, пр. Ленина.
Автомобильный затор на ул. Ново-Садовой начинался от ул. Полевой и доходил до ул. Советской Армии. На Московском шоссе движение было затруднено от ул. Мичурина до ул. Санфировой, были обозначены пробки и на других участках этой магистрали.
Автомобильные заторы имелись на улицах Гагарина, Авроры, Ново-Вокзальной, Стара-Загоре, Алма-Атинской, пр. Кирова, Южном шоссе, Заводском шоссе, Ракитовском шоссе и местами на других дорогах.
Немалые заторы были обозначен на улицах Белорусской, Народной, Главной, Осетинской, Казачьей.
Также на карте Самары было обозначено около десятка мест ДТП в самых разных районах города. Но как уточнили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, сведений о тяжких ДТП в Самаре на данных момент не поступало.
Причиной тяжелой дорожной ситуации горожане называют непрекращающийся снегопад.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻