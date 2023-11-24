10-балльные пробки накрыли Самару в пятницу вечером

В пятницу, 24 ноября, в шестом часу вечера поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре 10-балльный уровень автомобильных пробок. Большинство дорог города окрасились в красный цвет.

В старой части города движение было затруднено почти по все длине ул. Фрунзе по направлению к мосту через реку Самара, а также на улицах Льва Толстого, Красноармейской, Вилоновской, Братьев Коростелевых, Арцыбушевской, Буянова и на участках других дорог.

В пробках стояли улицы Чкалова, Полевая, Мичурина, пр. Ленина.

Автомобильный затор на ул. Ново-Садовой начинался от ул. Полевой и доходил до ул. Советской Армии. На Московском шоссе движение было затруднено от ул. Мичурина до ул. Санфировой, были обозначены пробки и на других участках этой магистрали.

Автомобильные заторы имелись на улицах Гагарина, Авроры, Ново-Вокзальной, Стара-Загоре, Алма-Атинской, пр. Кирова, Южном шоссе, Заводском шоссе, Ракитовском шоссе и местами на других дорогах.

Немалые заторы были обозначен на улицах Белорусской, Народной, Главной, Осетинской, Казачьей.

Также на карте Самары было обозначено около десятка мест ДТП в самых разных районах города. Но как уточнили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, сведений о тяжких ДТП в Самаре на данных момент не поступало.

Причиной тяжелой дорожной ситуации горожане называют непрекращающийся снегопад.