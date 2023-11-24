Администрацию села в Самарской области обязали заплатить подростку, сломавшему руку льду

В Борском районе Самарской области администрацию села обязали компенсировать моральный вред подростку. Об этом сообщает региональная прокуратура.
9 марта 2023 г. в с. Борское 16-летний подросток поскользнулся на дороге, которая не была обработана противогололедными средствами. Парень получил перелом костей правой руки.
В результате прокурор района подал к администрации сельского поселения иск о взыскании компенсации морального вреда. С ответчика взыщут 65 тыс. рублей.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻