Администрацию села в Самарской области обязали заплатить подростку, сломавшему руку льду

В Борском районе Самарской области администрацию села обязали компенсировать моральный вред подростку. Об этом сообщает региональная прокуратура.

9 марта 2023 г. в с. Борское 16-летний подросток поскользнулся на дороге, которая не была обработана противогололедными средствами. Парень получил перелом костей правой руки.

В результате прокурор района подал к администрации сельского поселения иск о взыскании компенсации морального вреда. С ответчика взыщут 65 тыс. рублей.