С 27 ноября изменится расписание судов из Самары в Рождествено

В понедельник, 27 ноября, начнет действовать новое расписание судов на грузовой переправе и на пассажирском маршруте из Самары в Рождествено.

Паром из Самары будет отправляться в 8:00 и 16:00, из Рождествено - 6:00 и 14:00.

Пассажирские суда будут осуществлять по семь рейсов в день.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте и по телефонам: 8(846)222-93-37, 89170114221.

Будьте внимательны при планировании поездки!