С 27 ноября изменится расписание судов из Самары в Рождествено

В понедельник, 27 ноября, начнет действовать новое расписание судов на грузовой переправе и на пассажирском маршруте из Самары в Рождествено.
Паром из Самары будет отправляться в 8:00 и 16:00, из Рождествено - 6:00 и 14:00.
Пассажирские суда будут осуществлять по семь рейсов в день.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте и по телефонам: 8(846)222-93-37, 89170114221.
Будьте внимательны при планировании поездки!
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻