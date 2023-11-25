Житель Чапаевска убил жену в бытовой ссоре, а затем свел счеты с жизнью

Следственным отделом по городу Чапаевску СУ СК РФ по Самарской завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, между супругами произошла бытовая ссора, в ходе которой мужчина нанес своей жене множественные удары ножом в область тела. После этого, обвиняемый скрылся с места происшествия, а родственников попросил вызвать скорую помощь для потерпевшей. Через некоторое время следователями установлено, что обвиняемый свел счеты с жизнью.



Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.