Житель Чапаевска убил жену в бытовой ссоре, а затем свел счеты с жизнью

Следственным отделом по городу Чапаевску СУ СК РФ по Самарской завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, между супругами произошла бытовая ссора, в ходе которой мужчина нанес своей жене множественные удары ножом в область тела. После этого, обвиняемый скрылся с места происшествия, а родственников попросил вызвать скорую помощь для потерпевшей. Через некоторое время следователями установлено, что обвиняемый свел счеты с жизнью.
Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.