Под Самарой женщина на Lada Priora въехала в грузовик

В пятницу, 24 ноября, в 21:40 в Волжском районе 34-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Priora, на дороге "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" не верно выбрала безопасную дистанцию до впереди следовавшего транспортного средства и допустила столкновение с грузовым автомобилем Mercedes в составе с полуприцепом.
С места ДТП водитель легкового автомобиля доставлена в больницу, сообщает ГУ МВД по Самарской области. .
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!