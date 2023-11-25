Под Самарой женщина на Lada Priora въехала в грузовик

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В пятницу, 24 ноября, в 21:40 в Волжском районе 34-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Priora, на дороге "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" не верно выбрала безопасную дистанцию до впереди следовавшего транспортного средства и допустила столкновение с грузовым автомобилем Mercedes в составе с полуприцепом.

Фото: ГУ МВД по Самарской области