В Курумоч вернулся самолет, вылетевший в Москву

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 26 ноября, по предварительным данным, воздушное судно, следовавшее рейсом № SU-1217 по маршруту Самара - Москва авиакомпании "Аэрофлот" возвратилось в аэропорт Курумоч по технической причине, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.