В Курумоч вернулся самолет, вылетевший в Москву

В воскресенье, 26 ноября, по предварительным данным, воздушное судно, следовавшее рейсом № SU-1217 по маршруту Самара - Москва авиакомпании "Аэрофлот" возвратилось в аэропорт Курумоч по технической причине, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, посадка прошла благополучно. На борту находилось 128 пассажиров и шесть членов экипажа. Пострадавших нет.
Технические службы аэропорта проверяют самолет. В аэропорт выехал старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора.
Транспортная прокуратура проверяет причины возврата воздушного судна и контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры реагирования.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!