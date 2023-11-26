В субботу, 25 ноября, в 14:40 в Тольятти водитель ГАЗа въехал в световую опору, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 29-летний водитель Газ 32213 двигался по Поволжскому шоссе со стороны Обводного шоссе в направлении ул. Громовой.

В районе световой опоры он нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части, в результате чего наехал на снежный вал и далее врезался в столб.

С места ДТП водитель и 43-летний пассажир доставлены в лечебное учреждение, где им было назначено амбулаторное лечение.