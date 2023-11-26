В субботу, 25 ноября, в 14:40 в Тольятти водитель ГАЗа въехал в световую опору, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 29-летний водитель Газ 32213 двигался по Поволжскому шоссе со стороны Обводного шоссе в направлении ул. Громовой.
В районе световой опоры он нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части, в результате чего наехал на снежный вал и далее врезался в столб.
С места ДТП водитель и 43-летний пассажир доставлены в лечебное учреждение, где им было назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!