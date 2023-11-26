В Сызранском районе пострадал водитель грузовика, съехавшего в кювет

В субботу, 26 ноября, в 13:10 в Сызранском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель большегруза, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 36-летний водитель грузовика с полуприцепом Mersedes-Benz ехал по автодороге М-5 Урал со стороны Москвы в сторону Самары.

На 930 км трассы он превысил скорость, в результате чего съехал в левый кювет, автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель большегруза госпитализирован в больницу.