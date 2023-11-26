В Сызранском районе пострадал водитель грузовика, съехавшего в кювет

В субботу, 26 ноября, в 13:10 в Сызранском районе произошло ДТП, в котором пострадал водитель большегруза, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 36-летний водитель грузовика с полуприцепом Mersedes-Benz ехал по автодороге М-5 Урал со стороны Москвы в сторону Самары.
На 930 км трассы он превысил скорость, в результате чего съехал в левый кювет, автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель большегруза госпитализирован в больницу.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!