В Тольятти силовики обезвредили гранаты во дворе девятиэтажки

В воскресенье, 26 ноября, к дому № 29 по Южному шоссе в Тольятти прибыли правоохранители.
Как пишет 63.ru, небывалое скопление людей в погонах во дворе девятиэтажной панельки в Автозаводском районе взбудоражило местных жителей.
Очевидцы сообщили, что правоохранители якобы обезвредили гранату. Причем информация о количестве предметов, похожих на боеприпасы, расходится: сначала речь шла лишь об одном, однако позже появились фото нескольких потенциально взрывоопасных предметов.
Подробности уточняются.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!