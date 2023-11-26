В Тольятти силовики обезвредили гранаты во дворе девятиэтажки

В воскресенье, 26 ноября, к дому № 29 по Южному шоссе в Тольятти прибыли правоохранители.

Как пишет 63.ru, небывалое скопление людей в погонах во дворе девятиэтажной панельки в Автозаводском районе взбудоражило местных жителей.

Очевидцы сообщили, что правоохранители якобы обезвредили гранату. Причем информация о количестве предметов, похожих на боеприпасы, расходится: сначала речь шла лишь об одном, однако позже появились фото нескольких потенциально взрывоопасных предметов.

Подробности уточняются.