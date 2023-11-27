Госпитализирован водитель перевернувшейся в Красноярском районе иномарки

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Красноярском районе в воскресенье, 26 ноября, в 13:45 на 15 км дороги "Ульяновск - Димитровград - Самара старое направление" 40-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, не выбрал безопасную скорость и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в кювет.

Фото: ГУ МВД по Самарской области