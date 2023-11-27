В Самарской области цыганки выстроили схему получения и освоения пособий, выдаваемых на нерожденных детей

В Самаре расследуют серию уголовных дел в отношении цыганок, поставивших на поток получение пособий и маткапитала на выдуманных младенцев, пишет "Самарское обозрение".

Для цыганской диаспоры характерна замкнутость внутри общины. У них в порядке вещей так называемые домашние роды, без привлечения врачей и официальной медицины, когда помощь роженице оказывают местные бабки-повитухи. А легализация младенцев, рожденных без помощи врачей и вне медучреждений, как выяснилось, проходит достаточно просто — нужно лишь привести одного свидетеля, который подтвердит, что женщина у себя дома родила ребенка. Именно по этой нехитрой схеме действовали все фигурантки уголовных дел, которые в начале 2023 г. массово возбуждал Следственный комитет. Многие из этих дел направлены в суд и уже дошли до приговора. По данным правоохранителей, почти все мошенничества совершались в период с 2019 по 2023 г. и были растянуты во времени, то есть некоторые пособия получались на постоянной основе ежемесячно в течение нескольких лет.

Анализ информации системы ГАС "Правосудие" показывает, что не менее 12 таких уголовных дел, возбужденных по статье "Мошенничество при получении выплат" (статья 159.2 УК РФ), рассматривал Кировский районный суд. Именно здесь, в Кировском районе, расположено крупнейшее в Самаре цыганское поселение — пос. Зубчаниновка. Еще восемь дел находилось в Советском районном суде, причем порой в отношении тех же фигуранток, дела которых рассматривали и в Кировском суде. Так, некая Смаилова Л.Н. была осуждена и Кировским, и Советским судом по статье 159.2. По одному из приговоров ей назначено 100 тыс. руб. штрафа с необходимостью возмещения ущерба в сумме 670,9 тыс. рублей. Фигурантка возместила только 45 тыс. руб., из имущества Смаиловой арестовали лишь сотовый телефон. Второй приговор пока в открытый доступ не выложен.

Еще по одному делу о несуществующих младенцах рассмотрели Красноглинский (обвиняемая — Денисова М.Н.) и Куйбышевский суды (обвиняемая — Павлина Петрошенко). Интересно, что уголовные дела о нерожденных младенцах рассматривают только суды Самары. В судах других территорий, где проживают цыгане (Волжский район, Сызрань, Чапаевск), подобных материалов не обнаружено. Впрочем, уголовные дела фиктивных рожениц в суды продолжают поступать.

Эксперты "СО" считают, что процедуру легализации домашних родов следует ужесточить. "Факт рождения вне медицинских учреждений и, как следствие, отсутствия справки установленной формы необходимо преодолевать через суд", — говорит управляющий партнер АБ "Мирзоян, Селиванова и партнеры" Сергей Мирзоян.

Как считает депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев, "необходимо исключить возможность подачи в ЗАГС заявлений о рождении ребенка на дому лишь при участии одного свидетеля. Обязательно должна быть справка от медицинского работника, причем сотрудника государственного медучреждения — неважно, участковый ли это врач или врач скорой, — который данного ребенка видел и осматривал, устанавливал его возраст (действительно ли это новорожденный). С учетом того, что ребенка могут взять у кого-то из знакомых или родственников "напрокат" для удостоверения факта родов, необходим и медицинский осмотр матери на предмет того, что она действительно рожала".

"Единственным способом превентивного воздействия является внесение точечных изменений, затрагивающих лишь тех, кто рожает вне роддома. К примеру, в перечень оснований для государственной регистрации рождения можно включить обязательную процедуру медицинского осмотра ребенка врачом-педиатром, а направление на такой осмотр будет выдаваться работниками ЗАГСа", — заявил "СО" адвокат АБ "Земчихин и партнеры" Владислав Федосеенко.