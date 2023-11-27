От колхоза до карьера: самосвалы из Китая готовы взять на себя тяжёлую ношу

Завод Sinotruk Howo в Китае — это колыбель и ведущая производственная база индустрии тяжелых грузовиков. Компания известна разработкой и производством первого тяжелого грузовика у себя на родине, а также успешным симбиозом с известными европейскими производителями — STEYR, VOLVO и MAN. Как результат — техника КНР не уступает мировым аналогам по технологичности, при этом цена сопоставима со стоимостью подержанного "европейца". Поэтому многие российские компании сегодня предпочитают взвалить тяжёлую ношу в кузова китайских брендов.
Об этом сообщает лизинговая компания CARCADE, которая объявляет о запуске совместной программы субсидирования специальной техники HOWO и SITRAK. Партнёр акции и официальный дилер марок компания "Юпитер 9" предоставляет субсидию в размере 300 000 рублей на лизинг определённых моделей спецтехники.
В рамках специальной программы клиенты CARCADE могут приобрести популярные модели самосвалов HOWO и SITRAK, а также тягачи и автобетоносмесители SITRAK различных модификаций с использованием корпоративной скидки-субсидии. При формировании графика лизинговых платежей субсидия будет учитываться в авансе, уменьшая сумму первого платежа от лизингополучателя. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора акции.
Организатор партнёрской программы финансирования — официальный дилер брендов HOWO и SITRAK, ведёт свою деятельность на территории РФ с 1998 года. Основными направлениями деятельности компании являются поставка, продажа и обслуживание различных видов специальной техники. Специалисты и инженеры компании "Юпитер 9" осуществляют полную предпродажную подготовку, ввод в эксплуатацию техники у клиента, а также отслеживают ее дальнейшую работу. Наличие ремонтной базы позволяет произвести ремонт любой сложности по направлениям поставляемой техники. В наличии на складе компании всегда представлен широкий ассортимент техники и запасных частей: фильтров, масел, ремней, режущих деталей, форсунок, дисков, ножей и других комплектующих — более 10 тыс. наименований.
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