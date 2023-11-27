Банк "Открытие" начал использовать технологию автоматического распознавания паспорта при выездном обслуживании

Банк "Открытие" (входит в группу ВТБ) внедрил технологию автоматического распознавания паспорта при выездном обслуживании клиентов. Это позволяет ускорить процесс идентификации и сделать выдачу банковских карт еще более комфортной. Программное решение на базе искусственного интеллекта разработала российская компания Smart Engines.
При получении карты банка "Открытие" клиенту необходимо предъявить паспорт РФ, а представителю банка — сверить его данные с заявкой. После внедрения технологии процесс стал проще — представителю банка теперь нужно только сфотографировать основной разворот паспорта. Снимок отправляется на сервер в "Открытие", где автоматически распознается вся необходимая информация, проверяется корректность данных, введенных клиентов при заполнении заявки. Время обработки изображения составляет менее 1 секунды. Ожидается, что использование Smart ID Engine при выездном обслуживании позволит ускорить процесс выдачи карт на 15-20%.
Система распознавания документов внедрена во внутренний информационный контур банка. Изображения документов и паспортные данные клиентов ни в каком виде не передаются сторонним сервисам — обработка выполняется автономно, что обеспечивает конфиденциальность и исключает риск утечки персональных данных.
Системы распознавания Smart Engines являются полностью российской разработкой, в них применяется фирменная технология OCR. Программный продукт Smart ID Engine внесен в реестр российских программ.
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