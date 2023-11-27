Годовой отчет Новикомбанка признан лучшим по дизайну

Агентство RAEX представило рейтинг годовых отчетов нефинансовых и финансовых компаний, вузов, НКО, общественных и просветительских организаций. Презентация прошла в Москве в рамках организованной агентством ХХ Ежегодной практической конференции "Годовые отчёты: опыт лидеров". В рамках мероприятия прошла презентация рейтинга. Победителем в номинации "Лучший дизайн годового отчёта (финансовый сектор)" стал Годовой отчёт Новикомбанка.

В 2023 году Новикомбанк отмечает 30 лет со дня основания. В этой связи в коммуникациях он использует юбилейную айдентику. Годовой отчет банка также выполнен с использованием нового визуального образа, который подчеркивает позитивные изменения, произошедшие в работе финансовой организации в последние годы.

В частности, в 2016 году Новикомбанк полностью перешел под управление Госкорпорации Ростех и сегодня имеет статус опорного финансового института Ростеха и входящих в него холдингов и предприятий. Банк устойчиво демонстрирует позитивные результаты деятельности и по итогам 2022 года вошел в пятерку самых прибыльных банков страны.

Ключевое направление деятельности Новикомбанка — качественное и бесперебойное финансирование ведущих предприятий-лидеров российской промышленности. Банк обеспечивает реализацию программы по модернизации промышленных производств, разработке новых технологий и продуктов, запуску серийного производства инновационной продукции. Активно применяя существующие инструменты государственной поддержки, он помогает снижать стоимость обслуживания кредитов для клиентов до оптимального уровня.

Качественные изменения и динамичное развитие Новикомбанка нашли свое отражение в юбилейной айдентике. Колористика выбрана с учетом современных трендов дизайна и выполнена в цветах рассвета.

Юбилейная дата также нашла свое отражение в символике. Образ цифры 30 передан четкими динамичными линиями, что подчеркивает специализацию банка на работе с передовыми сегментами российской промышленности. Новикомбанк централизованно направляет ресурсы на разработанные совместно с акционером преференциальные программы финансирования для поддержки предприятий, которые выполняют задачи по достижению технологического суверенитета и осваивающих новые рыночные ниши.

Юбилейный логотип символизирует программный код. Это укрепляет ассоциативный ряд со сферой высоких технологий — Новикомбанк активно поддерживает ведущие инновационные предприятия страны и помогает развитию технологий будущего.

Конкурс годовых отчетов RAEX ("РАЭКС-Аналитика") 2023 года — юбилейный, он проводится в 25-й раз. За четверть века конкурс заслужил высокую репутацию в профессиональном сообществе. В этом году в рейтингах приняло участие рекордное количество компаний и организаций — 235, из них 81 коммерческая, 21 образовательная, 124 некоммерческих (благотворительных и социально ориентированных) и 9 общественных.