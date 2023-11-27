30 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 24 по 26 ноября, в Самарской области сотрудники ГИБДД во время рейдов задержали 30 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Также автоинспекторы остановили 16 человек, севших за руль без водительских удостоверений. Еще 101 автомобилист не соблюдал правила тонировки, а 17 — неправильно перевозили детей.

Кроме того, 39 водителей не пропустили пешеходов на переходах. При этом сами пешеходы 53 раза нарушили ПДД.