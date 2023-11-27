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Происшествия

30 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 24 по 26 ноября, в Самарской области сотрудники ГИБДД во время рейдов задержали 30 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Также автоинспекторы остановили 16 человек, севших за руль без водительских удостоверений. Еще 101 автомобилист не соблюдал правила тонировки, а 17 — неправильно перевозили детей.

Кроме того, 39 водителей не пропустили пешеходов на переходах. При этом сами пешеходы 53 раза нарушили ПДД.

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