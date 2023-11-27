30 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 24 по 26 ноября, в Самарской области сотрудники ГИБДД во время рейдов задержали 30 пьяных водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Также автоинспекторы остановили 16 человек, севших за руль без водительских удостоверений. Еще 101 автомобилист не соблюдал правила тонировки, а 17 — неправильно перевозили детей.
Кроме того, 39 водителей не пропустили пешеходов на переходах. При этом сами пешеходы 53 раза нарушили ПДД.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.