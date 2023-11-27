16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский театр оперы и балета покажет программу "Время Долгушина" в Санкт-Петербурге "СамАрт" стал лауреатом фестиваля "Музыкальное сердце театра-2023" В Самарском театре драмы состоялась премьера спектакля "Дети солнца" Коллектив САТОБ представил "Мастера и Маргариту" на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге Театр драмы представит премьеру "Дети солнца"

Театр Культура

Самарский театр оперы и балета покажет программу "Время Долгушина" в Санкт-Петербурге

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 28 ноября, в 19:00, Самарский театр оперы и балета покажет хореографическую программу "Время Долгушина" на сцене БДТ им. Товстоногова в Санкт-Петербурге в рамках Международного фестиваля искусств "Дягилев. Посткриптум".

"Я желаю нашим артистам вдохновенного выступления и восторженных аплодисментов. Пусть ваша потрясающая энергетика и эмоции расширят круг почитателей театра", — пожелала Ирина Калягина, врио министра культуры Самарской области.

Программа посвящена наследию Никиты Долгушина (1938-2012) — российского балетмейстера, которому удавалось одинаково вдохновенно создавать собственные произведения и восстанавливать старинные балеты.

Сокровищем репертуара самарского театра стал поставленный Долгушиным вечер одноактных балетов Серебряного века, одним из которых был "Павильон Армиды" на музыку Николая Черепнина. Долгушин создавал его по мотивам легендарной постановки хореографа Михаила Фокина и художника Александра Бенуа, хита "Русских сезонов" Сергея Дягилева в Париже. Этот балет, в котором Серебряный век вглядывается в эпоху барокко, откроет вечер.

Во второе отделение войдут фрагменты двух балетов в хореографии Игоря Чернышева: дуэт Фригии и Спартака из балета "Спартак" Арама Хачатуряна и дуэт и монологи Антония и Клеопатры из балета "Антоний и Клеопатра" Эдуарда Лазарева.

В заключении второго отделения будут представлены фрагменты балета "Кармен-сюита" на музыку Жоржа Бизе — Родиона Щедрина в хореографии Никиты Долгушина, которая создавалась специально для труппы Самарского театра в 2003 году. Завершит вечер фрагмент второго акта из балета "Сильфида" Жана Шнейцхоффера и Германа Левенскольда в хореографии Августа Бурнонвиля в редакции Никиты Долгушина.

Никита Долгушин — уникальный танцовщик и балетмейстер, уникальная личность и один из ярких представителей мира балета второй половины ХХ века, приверженец строго академической школы балета. Никита Александрович всегда искал возможность современного прочтения классики и всю свою творческую жизнь стремился к исполнению (а позже к сочинению) современной хореографии.
В 1997–2006 гг. он возглавлял балетную труппу театра оперы и балета. Его творческим кредо была реконструкция и воссоздание классического наследия русского балета. Именно поэтому на самарской сцене появились постановки: "Эсмеральда" Цезаря Пуни в хореографии Перро-Петипа, "Вечер одноактных балетов Серебряного века", включающий триаду балетов с хореографией Михаила Фокина: "Жар-птица" Игоря Стравинского, "Сильфиды" на музыку Фредерика Шопена, "Павильон Армиды" Николая Черепнина.

Балетмейстер много сил уделял реставрации классических балетов — как это делает и нынешний художественный руководитель балетной труппы Юрий Бурлака.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3