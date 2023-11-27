В Самаре женщина погибла при столкновении "Газели" с фурой

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В понедельник, 27 ноября, в Самаре произошло ДТП, в котором погибла женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области