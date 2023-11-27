На трассе под Самарой замерз автобус

В Волжском районе Самарской области помощь потребовалась водителю и пассажирам вставшего автобуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

ЧП произошло на 43 км подъездной дороги к Оренбургу. Из-за замерзшей в баке солярки на обочине остановился автобус с 15 пассажирами, ехавшими в Оренбург.

Около часа пассажиры и водитель стояли на холоде. Потом прибыли сотрудники автоинспекции, отправили пассажиров в придорожные кафе и помогли водителю добраться до АЗС, чтобы купить зимнее топливо. Через три часа автобус смог продолжить путь.