На трассе под Самарой замерз автобус

В Волжском районе Самарской области помощь потребовалась водителю и пассажирам вставшего автобуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
ЧП произошло на 43 км подъездной дороги к Оренбургу. Из-за замерзшей в баке солярки на обочине остановился автобус с 15 пассажирами, ехавшими в Оренбург.
Около часа пассажиры и водитель стояли на холоде. Потом прибыли сотрудники автоинспекции, отправили пассажиров в придорожные кафе и помогли водителю добраться до АЗС, чтобы купить зимнее топливо. Через три часа автобус смог продолжить путь.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!