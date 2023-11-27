Самарский филиал "Выбери Радио" получил награду "Радиомании 2023"

24 ноября состоялась национальная премия в области радиовещания — "Радиомания 2023". Удостоиться "Золотого микрофона" желает каждый, кто работает в сфере радиовещания, ведь это признание их профессионализма. Для слушателей премия служит ориентиром для выбора лучших радиостанций.
В 2023 году на звание лучших претендовали 287 работ. Кроме сетевых радиостанций, в "Радиомании" приняли участие 45 регионов страны, включая Самарскую область.
В Самаре престижную награду — золотой микрофон — получил самарский филиал "Выбери радио".
Это уже не первая победа самого крупного радиохолдинга областной столицы. На данный момент компания остается единственной в городе, удостоенной статуэтки радийного "Оскара". Церемония награждения, организованная Российской академией радио, состоялась в Москве.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻