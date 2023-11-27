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Общество

Самарский филиал "Выбери Радио" получил награду "Радиомании 2023"

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 ноября состоялась национальная премия в области радиовещания — "Радиомания 2023". Удостоиться "Золотого микрофона" желает каждый, кто работает в сфере радиовещания, ведь это признание их профессионализма. Для слушателей премия служит ориентиром для выбора лучших радиостанций.

Фото: предоставлено автором

В 2023 году на звание лучших претендовали 287 работ. Кроме сетевых радиостанций, в "Радиомании" приняли участие 45 регионов страны, включая Самарскую область.

В Самаре престижную награду — золотой микрофон — получил самарский филиал "Выбери радио".

Это уже не первая победа самого крупного радиохолдинга областной столицы. На данный момент компания остается единственной в городе, удостоенной статуэтки радийного "Оскара". Церемония награждения, организованная Российской академией радио, состоялась в Москве.

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