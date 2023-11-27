Самарский филиал "Выбери Радио" получил награду "Радиомании 2023"

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24 ноября состоялась национальная премия в области радиовещания — "Радиомания 2023". Удостоиться "Золотого микрофона" желает каждый, кто работает в сфере радиовещания, ведь это признание их профессионализма. Для слушателей премия служит ориентиром для выбора лучших радиостанций.

Фото: предоставлено автором