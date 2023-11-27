Прокуратура добилась отмены подозрительно быстро полученного разрешения на реконструкцию ОКН

В Самарской области прокуратура добилась признания незаконным разрешения на реконструкцию объекта культурного наследия в Борском районе.

"Дом купца Ильина" на ул. Ленина, 62 в с. Борское попал в список объектов культурного наследия федерального и регионального значения в 2019 году.

Недавно собственник подал в администрацию района заявление о реконструкции здания под магазин. Разрешение выдали в тот же день. Никаких необходимых согласований проведено не было.

В связи с этим прокурор Борского района обратился в суд с требованием признать разрешение на реконструкцию незаконным.