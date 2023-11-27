Прокуратура добилась отмены подозрительно быстро полученного разрешения на реконструкцию ОКН

В Самарской области прокуратура добилась признания незаконным разрешения на реконструкцию объекта культурного наследия в Борском районе.
"Дом купца Ильина" на ул. Ленина, 62 в с. Борское попал в список объектов культурного наследия федерального и регионального значения в 2019 году.
Недавно собственник подал в администрацию района заявление о реконструкции здания под магазин. Разрешение выдали в тот же день. Никаких необходимых согласований проведено не было.
В связи с этим прокурор Борского района обратился в суд с требованием признать разрешение на реконструкцию незаконным.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
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