В Новокуйбышевске погиб водитель грузовика, сбивший насмерть лося

В понедельник, 27 ноября, в Новокуйбышевске участником ДТП стал 51-летний водитель из Волгограда, ехавший в 18:05 на грузовике МАЗ по трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" со стороны Самары в направлении Чапаевска.

У него на буксире на жесткой сцепке находился второй автомобиль МАЗ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, на 89-м километре трассы он сбил лося, который перебегал дорогу слева направо по ходу движения, после чего автомобиль опрокинулся в правый кювет.

Водитель скончался до приезда "скорой помощи". Животное погибло на месте аварии.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.