В Новокуйбышевске погиб водитель грузовика, сбивший насмерть лося

В понедельник, 27 ноября, в Новокуйбышевске участником ДТП стал 51-летний водитель из Волгограда, ехавший в 18:05 на грузовике МАЗ по трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" со стороны Самары в направлении Чапаевска.
У него на буксире на жесткой сцепке находился второй автомобиль МАЗ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, на 89-м километре трассы он сбил лося, который перебегал дорогу слева направо по ходу движения, после чего автомобиль опрокинулся в правый кювет.
Водитель скончался до приезда "скорой помощи". Животное погибло на месте аварии.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!