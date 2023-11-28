В Красноярском районе задержали браконьера, который охотился на куропаток

В Красноярском районе в ходе осуществления федерального государственного охотничьего контроля был задержан мужчина, который незаконно охотился на пернатую дичь. Об итогах рейда, прошедшего с 20 по 26 ноября, рассказали в пресс-службе департамента охоты и рыболовства Самарской области.
21 ноября на территории закрепленного охотничьего угодья в Красноярском районе был задержан гражданин, который, используя охотничье огнестрельное ружье системы ИЖ-58 МА
калибра 12, осуществил добычу трех куропаток без разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки.
"Это явилось основанием к изъятию указанного ружья и возбуждению в отношении гражданина административного дела, предусмотренного частью 1 статьи 8.37 КоАП РФ", - отмечается в сообщении ведомства.
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.