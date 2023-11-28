В Красноярском районе задержали браконьера, который охотился на куропаток

В Красноярском районе в ходе осуществления федерального государственного охотничьего контроля был задержан мужчина, который незаконно охотился на пернатую дичь. Об итогах рейда, прошедшего с 20 по 26 ноября, рассказали в пресс-службе департамента охоты и рыболовства Самарской области.

21 ноября на территории закрепленного охотничьего угодья в Красноярском районе был задержан гражданин, который, используя охотничье огнестрельное ружье системы ИЖ-58 МА

калибра 12, осуществил добычу трех куропаток без разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки.

"Это явилось основанием к изъятию указанного ружья и возбуждению в отношении гражданина административного дела, предусмотренного частью 1 статьи 8.37 КоАП РФ", - отмечается в сообщении ведомства.