В Сызранском районе под колесами Lada Granta погиб пешеход

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В понедельник, 27 ноября, в Сызранском районе в 19:00 на 2 км дороги "Урал - Варламово - Сызрань" 29-летний водитель Lada Granta не выбрал скорость обеспечивающую безопасность дорожного движения и совершил наезд на пешехода.

Фото: ГУ МВД по Самарской области