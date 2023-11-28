В Сызранском районе под колесами Lada Granta погиб пешеход

В понедельник, 27 ноября, в Сызранском районе в 19:00 на 2 км дороги "Урал - Варламово - Сызрань" 29-летний водитель Lada Granta не выбрал скорость обеспечивающую безопасность дорожного движения и совершил наезд на пешехода.
Мужчина двигался по правому краю проезжей части в попутном направлении. 37-летний пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!