16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"СамАрт" запустил экскурсии по новому зданию театра Самарский театр оперы и балета покажет программу "Время Долгушина" в Санкт-Петербурге "СамАрт" стал лауреатом фестиваля "Музыкальное сердце театра-2023" В Самарском театре драмы состоялась премьера спектакля "Дети солнца" Коллектив САТОБ представил "Мастера и Маргариту" на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге

Театр Культура

"СамАрт" запустил экскурсии по новому зданию театра

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

24 ноября в рамках проведения творческой лаборатории "Молодая режиссура" прошла первая экскурсия "Тайны закулисья: от эскиза до спектакля". Актеры Самарского ТЮЗа Валерия Павлюк и Юрий Коннов провели гостей за кулисы и показали жизнь театра изнутри.

Фото: министерство культуры Самарской области

Ребята и их родители узнали, кто создает декорации и как они появляются на сцене, как изготавливается театральный реквизит и накладывается грим, увидели эскизы костюмов и макеты спектаклей, идущих в репертуаре.

Прогулка по закулисью проходила в форме квеста: участникам нужно было не просто посетить театральные станции, но и ответить на вопросы актеров.

Скоро билеты на экскурсию будут доступны онлайн, и любой желающий сможет попасть в закулисье СамАрта, узнать много интересного и занимательного.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3