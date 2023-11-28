"СамАрт" запустил экскурсии по новому зданию театра

24 ноября в рамках проведения творческой лаборатории "Молодая режиссура" прошла первая экскурсия "Тайны закулисья: от эскиза до спектакля". Актеры Самарского ТЮЗа Валерия Павлюк и Юрий Коннов провели гостей за кулисы и показали жизнь театра изнутри.

Ребята и их родители узнали, кто создает декорации и как они появляются на сцене, как изготавливается театральный реквизит и накладывается грим, увидели эскизы костюмов и макеты спектаклей, идущих в репертуаре.

Прогулка по закулисью проходила в форме квеста: участникам нужно было не просто посетить театральные станции, но и ответить на вопросы актеров.

Скоро билеты на экскурсию будут доступны онлайн, и любой желающий сможет попасть в закулисье СамАрта, узнать много интересного и занимательного.