"СамАрт" запустил экскурсии по новому зданию театра

24 ноября в рамках проведения творческой лаборатории "Молодая режиссура" прошла первая экскурсия "Тайны закулисья: от эскиза до спектакля". Актеры Самарского ТЮЗа Валерия Павлюк и Юрий Коннов провели гостей за кулисы и показали жизнь театра изнутри.
Ребята и их родители узнали, кто создает декорации и как они появляются на сцене, как изготавливается театральный реквизит и накладывается грим, увидели эскизы костюмов и макеты спектаклей, идущих в репертуаре.
Прогулка по закулисью проходила в форме квеста: участникам нужно было не просто посетить театральные станции, но и ответить на вопросы актеров.
Скоро билеты на экскурсию будут доступны онлайн, и любой желающий сможет попасть в закулисье СамАрта, узнать много интересного и занимательного.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.