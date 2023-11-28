В Куйбышевском районе обсудят появление новых жилых микрорайонов

Администрация Куйбышевского района Самары объявила о начале публичных слушаний, на которых жители решат, нужны ли району новые микрорайоны с высотками.

"Назначить проведение публичных слушаний по документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Заусадебной, Таганской, Центральной в Куйбышевском районе Самары", - отмечается в постановлении.

Речь идет о земельных участках общей площадью в 48 га. Территорию планируют разделить на два микрорайона. В каждом появятся высотки высотой до 75 метров. Кроме того, здесь планируется развивать улично-дорожную сеть, организовать участки под хранение автотранспорта, построить пожарное депо, образовательные учреждения и т.п.

Кроме того, в документах, приложенных к постановлению, отмечается: "В границах разработки документации по планировке территории на основании сведений УГООКН на территории проектирования находится выявленный объект археологического наследия "Курганный могильник. Кряж I".

Экспозиция по документации будет работать с 25 ноября по 17 декабря в здании администрации Куйбышевского района (ул. Зеленая, 14).

Собрание участников публичных слушаний по документации состоится 18 декабря в 10:00 на ул. Зеленой, 14а.