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Муниципалитеты Власть и политика

Глава Центрального района Тольятти покинул свой пост

ТОЛЬЯТТИ. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Евгений Гришин покинул должность заместителя главы городского округа — главы Администрации Центрального района Тольятти, пишет "Самарское обозрение"

Как сообщили источнику в пресс-службе тольяттинской мэрии, он ушел по собственному желанию.

Гришин был заместителем главы Тольятти с января 2022 года. Сейчас обязанности исполняет Валерий Ярков, руководитель управления ЖКХ администрации Центрального района. 

 

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