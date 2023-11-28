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Преступления Происшествия

Ущерб 8 млн рублей: в прокуратуре раскрыли детали дела по ремонту парка "Дубки"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Размер ущерба по уголовному делу о превышении должностных полномочий при благоустройстве парка "Дубки" в Новокуйбышевске составляет более 8 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, сегодня стало известно, что возбуждено уголовное дело по нарушениям при благоустройстве парка по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Как сообщает надзорное ведомство, в марте 2023 г. в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" администрацией Новокуйбышевска с ООО "Самара Строй Дизайн" был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории "Парк Дубки — источник энергии". Стоимость контракта составила более 120 млн рублей. Во время исполнения было заключено допсоглашение, увеличившее его сумму на 21 млн рублей.

В сентябре 2023 г. работы приняты заказчиком и оплачены в полном объеме.

При этом по указанию заместителя руководителя департамента капитального строительства и архитектуры администрации Новокуйбышевска в парке в число малых архитектурных форм по завышенной стоимости добавлены новые арт-объекты и аттракцион. В результате бюджету был причинен ущерб в размере более 8 млн рублей.

В пресс-релизе ФИО чиновника не приводится, но известно, что должность замглавы департамента капстроительства и архитектуры занимает Наталья Кузнецова.

"Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело пп. "г" и "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности)", - сообщает прокуратура области.

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