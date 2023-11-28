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Происшествия

В Новокуйбышевске проходят следственные действия из-за благоустройства в парке "Дубки"

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Несколько источников сообщили о работе правоохранителей в Новокуйбышевске в связи с возможными нарушениями при благоустройстве парка "Дубки". По информации одного из источников, работы с местными чиновниками начались еще до обеда 28 ноября.

По предварительным данным, претензии связаны с возможными нарушениями при строительстве парка "Дубки". Материалы прокурорской проверки недавно были переданы для разбирательства в Следственный комитет.

Также по информации источника Волга Ньюс, возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Напомним, ранее сообщалось, что теперь уже бывший глава Новокуйбышевска Сергей Марков проводил выездное совещание с участием заместителей Елены Пахомовой и Владимира Никерясова, департамента капитального строительства и архитектуры, проектировщиков, руководства Городских парков для обсуждения генплана и проектной документации. Позже в соцсетях люди писали, что реконструкция парка проведена некачественно.

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