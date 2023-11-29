16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Инженера АвтоВАЗа подозревают в разглашении коммерческой тайны По поручению Александра Бастрыкина самарское СУ СК займется проверкой вызывающего поведения мигрантки В Самарской области отправится в суд уголовное дело об убийстве, замаскированном под пожар В Кошкинском районе госпитализирован водитель перевернувшейся иномарки В Сызрани легковушка протаранила автобус, пострадали три человека

Происшествия

По поручению Александра Бастрыкина самарское СУ СК займется проверкой вызывающего поведения мигрантки

ТОЛЬЯТТИ. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель СК РФ поручил доложить о ходе доследственной проверки по факту хулиганства в Тольятти.

Фото: t.me/tltvip

Ранее в СМИ появилось видео, на котором гражданка Азербайджана ходила около отдела полиции с пневматической винтовкой, кричала и пела песни.

Также в соцсетях есть информация, что позже эта женщина падала в снег и ела его. Сообщается, что полиция уже ведет проверку по факту инцидента, а нарушительницу спокойствия передали в медучреждение.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3