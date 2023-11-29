По поручению Александра Бастрыкина самарское СУ СК займется проверкой вызывающего поведения мигрантки

Председатель СК РФ поручил доложить о ходе доследственной проверки по факту хулиганства в Тольятти.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором гражданка Азербайджана ходила около отдела полиции с пневматической винтовкой, кричала и пела песни.
Также в соцсетях есть информация, что позже эта женщина падала в снег и ела его. Сообщается, что полиция уже ведет проверку по факту инцидента, а нарушительницу спокойствия передали в медучреждение.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.