По поручению Александра Бастрыкина самарское СУ СК займется проверкой вызывающего поведения мигрантки

Председатель СК РФ поручил доложить о ходе доследственной проверки по факту хулиганства в Тольятти.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором гражданка Азербайджана ходила около отдела полиции с пневматической винтовкой, кричала и пела песни.

Также в соцсетях есть информация, что позже эта женщина падала в снег и ела его. Сообщается, что полиция уже ведет проверку по факту инцидента, а нарушительницу спокойствия передали в медучреждение.